Анонс: десятый выпуск программы «Приложение силы»

Полсотни гостей, часы отснятого материала, девять важнейших тем для обсуждения… Вот уже почти год на экранах наших телевизоров появляется программа «Приложение силы» с участием Главы республики Михаила Игнатьева. За это время в студии говорили о строительстве жилых домов и дорогах, о комфортной среде и сельском хозяйстве, о молодежи и образовании…

Юбилейный десятый выпуск авторы передачи решили показать в прямом эфире. За пять часов до старта Олимпиады в Южной Корее эксперты и гости студии вместе с руководителем региона будут говорить о спорте – как о массовом, так и высоких достижений. Хватает ли в Чувашии льда для юных хоккеистов,нужен ли футбол в школах, можно ли у нас вырастить спортсмена-будущего участника Олимпийских игр, да и стоило ли представителям России ехать на ХХIII зимнюю Олимпиаду? – это всего несколько вопросов из тех, что будут обсуждаться в студии.

О своем участии в «Приложении силы» уже заявили серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Олимпиада Иванова, главный тренер сборной Чувашии по горнолыжному спорту и фристайлу Валерий Васильев, заслуженный учитель Чувашии, преподаватель физкультуры Владимир Борисенок. Кроме того, на передачу должны прийти юный хоккеист Ярослав Галкин и его тренер Юрий Долгов и другие гости.

Новый выпуск «Приложения силы» смотрите 9 февраля в 9:00 в региональном эфире телеканала «Россия 1», в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, 11 февраля в 19:00 в региональном эфире телеканала «Россия 24».

…Накануне съемок некоторые итоги прошедшего рабочего периода в разговоре с обозревателем «СЧ» подвел ведущий передачи Сергей Ломакин. Главным в программе он назвал возможность озвучить проблему прямо в студии, а затем и решить ее (так, например, после обращения в «Приложение силы» появилась, наконец, долгожданная дорога в деревне Выселок Лесной Канашского района, была организована специальная санаторная смена для родителей с детьми-аутистами… — прим. авт.)

Изменились за прошедшее время и герои программы. Глава республики, по наблюдению Ломакина, от передачи к передаче становится раскрепощеннее и смотрится все органичнее, все доступнее и ярче рассказывает о деятельности правительства – «готовый телевизионный ведущий!» А вот эксперты гражданского общества становятся все более замкнутыми и неразговорчивыми. Хотя, добавил ведущий, возможно, это и его недоработка.

Анализируя прошедшие выпуски, одним из лучших Ломакин назвал передачу, посвященную молодежи – ту самую, трансляция которой велась в сети интернет. Тогда передача получила максимальный резонанс, на нее поступило множество вопросов. «Имеет смысл перейти на прямое вещание» со звонками в студию, подчеркнул ведущий.

Команда чувашского ГТРК заслужила от московского гостя особой похвалы. «Я бы взял их в Москву, да боюсь, не поедут», — отметил он, подчеркивая, что наши ребята на голову лучше московских. Просто не всегда в столицу едут лучшие профессионалы, иногда это просто люди с духом авантюризма. Своеобразного комплимента удостоилось и население Чувашии. Очень доброжелательными и гостеприимными, готовыми помочь и поддержать назвал нас Ломакин. В то же время жители республики– люди достаточно скрытные, держащие что-то очень важное внутри себя. «В какой-то степени это достоинство, не всегда нужно раскрывать душу перед людьми. Это говорит о цельности натуры», — завершил разговор ведущий «Приложения силы».