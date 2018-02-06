В Чебоксарах троллейбусы пойдут другим путем

С 10 февраля в Чебоксарах изменится схема движения троллейбусных маршрутов № 14 и 9. Информация об этом была озвучена вчера на городской планерке.

Путь троллейбусов № 14, начинающийся, как и прежде, от остановки «Университет», станет на несколько километров длиннее. От привокзальной остановки они последуют дальше по проспекту Ивана Яковлева, проспекту Мира, Эгерскому бульвару, улице Ленинского комсомола и проспекту Тракторостроителей — до конечной остановки «Маштехникум».

Как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, продление маршрута «дает возможность жителям города доехать без пересадок из северо-западного района до новоюжного района, сэкономить время и затраты на проезд».

К прежней схеме движения вернется с субботы троллейбус № 9 «Аэропорт — Агрегатный завод», он вновь будет сворачивать с улицы Калинина на улицу Гагарина, без заезда на Красную площадь. «За счет увеличения количества транспорта интервалы движения на этих двух маршрутах не изменятся», — заверил на планерке руководитель Чебоксарского троллейбусного управления Александр Каныгин.

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