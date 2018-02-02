ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России

«Все мы очень хорошо знаем, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, сколько труда нужно для этого приложить. Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными и чуждыми событиями, с политикой или еще с чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет поддерживать идеи чистого спорта во всех отношениях, чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые не свойственны спорту».

(Из выступления на встрече с российскими спортсменами — участниками XXIII Олимпийских зимних игр)