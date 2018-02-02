Творчество бесконечного преодоления

Сегодня в ЧГХМ открывается выставка «Анатолий Миттов. Земля наших дедов», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося чувашского художника.

Творчество Анатолия Миттова было до такой степени революционным для чувашского изобразительного искусства, что вызвало к жизни принципиально новые тенденции в его развитии.

Искусствовед Антонина Мордвинова, автор монографии о творчестве Анатолия Миттова, отмечает, что «жизнь художника была, с одной стороны, полна вдохновенных достижений, с другой — бесконечным преодолением устоявшихся традиций в искусстве, инертности художественной среды, неприятия коллегами его творческих устремлений, бедности и болезни. Такая сконцентрированность обстоятельств была и причиной, и следствием его короткой, но плодотворной жизни».

Первая выставка произведений художника состоялась в 1972 году, на следующий год после его кончины. А каждая последующая становилась заметным культурным событием.

В нынешней экспозиции впервые будет выставлена графика, переданная ЧГХМ в 2012 году владельцами галереи «Эркер» (г. Санкт-Галлен, Швейцария).