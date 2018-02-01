О проектах и эффектах

Сэкономить время и деньги при строительстве школ, больниц и клубов поможет использование типовых проектов, адаптированных к местным условиям.

Тему эту обсудили на видеоселекторном совещании Главы Чувашии с главами администраций районов и городских округов. Михаил Игнатьев напомнил, что федеральный центр предъявляет жесткие требования к строительству детсадов и школ и что одно из главных условий для получения средств из федерального бюджета — использование типового проекта, согласованного с Минобразования и Минстроем РФ.

Он обратил внимание, что при разработке типовых проектов учтены наиболее часто встречающиеся строительные недочеты. «Это облегчает работу в целом, при экспертизе снимаются многие вопросы», — подчеркнул Глава Чувашии. Председатель правительства республики Иван Моторин отметил на совещании, что в районах редко применяют типовые проекты. Не использовали, например, такую возможность при строительстве пристроя к школе в Ядринском районе, и это привело к значительному удорожанию проекта. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев настоятельно рекомендовал главам администраций использовать для строительства объектов социальной инфраструктуры наиболее экономически эффективные типовые проекты.