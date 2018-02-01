Иван Моторин о проблемах туризма и социальных сетях

Журналисты и спрашивали, и предлагали

Вчерашний рабочий день в редакции «Советской Чувашии» начался со встречи с председателем Кабинета Министров Чувашии Иваном Моториным и министром информационной политики и массовых коммуникаций республики Александром Ивановым.

Говорили о проблемах, актуальных как для журналистов (распространение газеты, здоровье сотрудников, закрытый пешеходный переход перед Домом печати), так и для региона в целом. Какие проблемы есть у туристической отрасли Чувашии? Когда закончится реконструкция филармонии? Что ждет тракторный завод? На эти и другие вопросы гости журналистской планерки отвечали подробно и без прикрас.

Просьбу продублировать на проходящих по территории республики федеральных трассах названия населенных пунктов на чувашском языке Иван Моторин решил взять на карандаш. Пообещал подумать и еще над одним интересным предложением — завести страничку в соцсетях.

В финале встречи пишущая братия доверила председателю республиканского Кабмина вручить статуэтку за лучший материал года, определяемый сотрудниками газеты. Ее обладателем стала Маргарита Красотина — за статью «Мамонты могут подождать».

Подробности беседы с Иваном Моториным и Александром Ивановым — в следующих выпусках «СЧ».

Фото с сайта Мининформполитики и массовых коммуникаций Чувашии

Говорили на встрече и о нехватке школ. «Проблема общероссийская», — отметил Иван Моторин.