С 1 февраля увеличатся выплаты федеральным льготникам

По данным Росстата, размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и соцпакет федеральным льготникам будут проиндексированы на 2,5% исходя из роста потребительских цен за 2017 год.

В результате февральской индексации средний размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам составит 2318 рублей.

В Чувашской Республике прибавку получат 103 тыс. федеральных льготников, более 80% из которых – инвалиды. К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.

Стоимость соцпакета составит 1075,19 рубля в месяц, в том числе лекарственная часть – 828,14 рубля, санаторно-курортная часть – 128,11 рубля, транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) – 118,94 рубля.

С учетом февральского повышения на ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам в Чувашии до конца 2018 года потребуется дополнительно 53 млн рублей. В целом за год сумма выплат этой категории получателей составит 2,9 млрд рублей.

Размеры выплат