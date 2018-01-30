Дефолта регионов не будет

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью «Газете.ру» заявила о беспрецедентности принимаемых мер по реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом. «Мы всячески уходили от бюджетного кризиса в регионах. И я думаю, что бюджетный кризис в регионах невозможен по определению. Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов», — сказала она.

Реструктуризация долгов проводится по дополнительным соглашениям. Напомним, между федеральным Минфином и Кабинетом Министров Чувашии в 2017 году было заключено 7 таких соглашений, срок погашения по которым продлен до 2024 года. В результате задолженность республики по бюджетным кредитам в объеме 6,7 млрд рублей реструктурирована на 7 лет.

Выгода от реструктуризации очевидна. С ее учетом погашение задолженности по бюджетным кредитам в 2018 году составит 336,2 млн рублей, тогда как при погашении по графику без реструктуризации на эти цели необходимо было бы направить 4,1 млрд рублей. Кроме этого, рассрочка позволит сэкономить региону на расходах по обслуживанию государственного долга за 2018–2019 годы порядка 340 млн рублей.

По данным РБК, суммарный долг бюджетов субъектов России за последние пять лет вырос с 1,16 трлн до 2,14 трлн рублей, или почти на 84%.