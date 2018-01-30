Молоко: удешевление закупок чревато банкротством

Президент национального союза производителей молока «Союзмолоко» депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин предрек волну банкротств предприятий, которые занимаются молочным животноводством, в связи со снижением закупочных цен на сырое молоко, начавшимся в конце 2017 года. Об этом сообщает портал «БИЗНЕС Online».

По словам Хайруллина, на этом рынке наблюдается ощутимый дисбаланс из-за поставляемого из Беларуси молока. «Оттуда идет в полтора-два раза больше, чем согласовано, и даже больше, чем там производится», — заявил он. Предстоящим летом во время обвала цен может пройти волна банкротств предприятий. Для стабильных результатов нужно достичь средней заработной платы работников ферм на уровне 22-25 тысяч рублей и закупочных цен на уровне 30-32 рублей за литр молока высшего сорта при жирности 4,1% и белке 3,3%.

Издание также напоминает, что глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов на коллегии региональных Россельхознадзора и управления ветеринарии также высказался по проблеме падения закупочной цены на молоко в регионе. «Уже более пяти рублей меньше, чем в прошлом году. Это очень серьезно, мы ежемесячно полмиллиарда денежной выручки недобираем. Страна завалена порошкообразным молоком. Тут всем миром надо навалиться для решения этой проблемы», — заявил министр.

Чувашию также не миновало резкое снижение закупочных цен на молоко. По данным КУП «Агроинновации», средняя цена закупки молока первого сорта на 25 января составляла 18,5 рубля — это на 8 рублей меньше, чем на ту же прошлогоднюю дату.