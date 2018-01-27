В Чебоксарах проходит отбор для участия в Дельфийских играх

25 января в Чебоксарах стартовал муниципальный этап XVII молодежных Дельфийских игр России.

Дельфийские игры России – престижные состязание в области искусств. В 2018 году они пройдут с 20 по 25 апреля 2018 года в г. Владивосток. Игры проходят в рамках десятилетия детства в РФ и посвящены Году культуры в Содружестве Независимых Государств. Конкурсная программа игр состоит из 30 номинаций, ежегодно в них принимает участие более 1000 человек.

Муниципальный этап в Чебоксарах проводится на базе 4 школ дополнительного образования в области искусств – школа искусств №1 и музыкальные школы №1, №4 и №5.

Участие принимают более 200 ребят в 16 номинациях – театр, художественное чтение, флейта, фортепиано, скрипка, балалайка/гусли, домра, баян/аккордеон/гармонь, электронный клавишный инструмент, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, народный танец, современный танец, изобразительное искусство, фотография.

Церемония награждения победителей муниципального этапа Дельфийских игр состоится 1 февраля в зале Чебоксарской детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова.

Как сообщает управление культуры и развития туризма Чебоксар, в 2016 году призером Дельфийских игр России стал учащийся Чебоксарской детской школы искусств №1 Павел Парфенов.