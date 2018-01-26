Чувашский драмтеатр приглашает на выставку, посвященную 100-летию

Дата: 1 февраля

Время: 16.00

Место: Чувашский национальный музей

В честь 100-летия со дня основания Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова 1 февраля в 16:00 в Чувашском национальном музее откроется выставка «Приоткрывая занавес…».

Выставка рассказывает об актерах Чувашского драматического театра, получивших почетные звания народных артистов СССР, Российской Федерации, Чувашской Республики и заслуженных артистов Российской Федерации. Здесь можно будет увидеть документы и фотографии из личных архивов артистов, материалы из фондов архива Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, Научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук, Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации.

Приглашаем на открытие выставки «Приоткрывая занавес…».