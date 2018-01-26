Чувашия примет Всемирный Парамузыкальный фестиваль

Всемирный Парамузыкальный фестиваль учрежден в 2009 году и в начале своего пути проходил лишь в Москве для столичных зрителей и артистов. Начиная с 2011 года мероприятие проводится в международном и всероссийском формате, с широкой географией участников.

Фестиваль пройдет в 10-й раз. Ежегодно в проекте принимают участие пара-артисты из более 20 субъектов Российской Федерации. Парафестиваль проходил в Брянске, Калуге, Саранске и других городах. За годы проведения постоянными участниками стали представители Аргентины, Белоруссии, Италии, Китая, Чехии. Как утверждают организаторы фестиваля, список ежегодно расширяется. В сентябре фестиваль пройдет в Чувашии.