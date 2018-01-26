Прямая линия: легализации заработной платы и неформальной занятости в Чувашии

1 февраля (четверг) Министерство труда и социальной защиты Чувашии и Государственная инспекция труда республики проведут прямую линию по теме: «Легализация заработной платы и неформальная занятость в Чувашской Республике».

Трансляция прямой линии будет осуществляться в сети Интернет по адресу: http://video.cap.ru/video/live. Начало прямого эфира — в 16:00.

В качестве экспертов по обозначенным темам выступят руководитель Минтруда Чувашии Сергей Димитриев и представитель Государственной инспекции труда в Чувашской Республике.

Отметим, что большинство россиян по — прежнему получают заработную плату «в конвертах», неофициально. Задача вывода заработной платы из тени на сегодняшний день одна из основных, стоящих перед органами государственной власти региона.

Заработная плата «в конвертах» — это уклонение от налогов, которое влечет за собой не только не полное поступление налогов в бюджет, но и социальную незащищенность работников.

Задать интересующие вопросы все желающие:

предварительно написав на адреса электронной почты или позвонив по телефонам, git@chuvashia.ru, (8352) 62-89-65 — Гострудинспекция Чувашии

mintrud-prot@cap.ru, (8352) 26-13-41 — Минтруд Чувашии

во время прямой трансляции позвонив по номеру телефона (8352) 56-50-60.