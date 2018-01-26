Спортсменки из Чувашии вошли в состав команды-участницы в Пхёнчхане

Олимпийский комитет России на официальном сайте опубликовал состав команды, которая будет участвовать в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. В список попали две спортсменки из Чувашии: биатлонистка Татьяна Акимова и фристайлистка Лана Прусакова.

Татьяна Акимова в этом сезоне выступает не очень успешно, лучший результат– 7-е место в гонке преследования на 2-ом этапе Кубка мира в Хохфильцене и лишь 30-ое место в рейтинге. В прошлом сезоне завершила сезон на 16 месте.

Лана Прусакова выступает в дисциплине слоуп-стайл. Она победительница Зимних юношеских Олимпийских игр. На прошедшем Кубке мира она заняла 7-ое место. А в мировом рейтинге занимает 10 позицию.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. Первый старт у Татьяны Акимовой 10 февраля – спринтерская гонка. Об этом сообщает сайт ОКР.