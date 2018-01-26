Строительство школы в «Новом городе» начнется в конце 2018 года

Об этом сообщил врио министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов на очередном заседании Кабинета Министров республики. Школа будет рассчитана на 1600 учеников.

Появится школа и в микрорайоне «Волжский-3». В настоящее строительство уже ведется. Школу на 1100 мест планируется сдать в июле 2019 года. Далее на очереди – строительство школы в микрорайоне «Садовый».

Тем временем в столице Чувашии готовятся к перепрофилированию помещений под учебные классы — это позволит создать дополнительные ученические места. Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что из-за роста числа первоклассников в 2018 году в более 20 школах учебный процесс будет организован в две смены. Он выразил надежду на скорые сроки строительства и досрочный ввод в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений.