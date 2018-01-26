ОЛЕГ ШИРОКОВ, декан историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова

«Уверен, что внимание правительства нашей республики к проекту «Наука в школе» будет долговременной тенденцией. Меня радует, что это направление появилось в Послании Главы Чувашии. Важно, что при реализации проекта будет налажено взаимодействие с Чувашским государственным университетом.

Сегодня мы создаем совершенно новый инновационный потенциал нашего региона и России в целом. Такие важные, прорывные отрасли, как современная физика, биология, химия, — то, чем богат Чувашский госуниверситет, — получат дополнительный импульс».