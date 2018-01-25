На уровне клетки. ФОТО

В Чувашии прошла региональная олимпиада по биологии

Ползущий по столу жирный червяк у неподготовленных личностей вызывал желание немедленно выскочить из аудитории. На его фоне препарированная свекла просто ласкала глаз. Улыбки и смех, которые вызывали у ребят процессы в длинных колбах, заставляли чувствовать себя… несколько глуповато. На факультете естественно-научного образования Чувашского педуниверситета имени И.Я. Яковлева шел второй день регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии — так называемый практический (знание теории демонстрировали накануне).

Практический этап сложнее теоретического, признаются ребята. Недаром перед олимпиадой они проходят серьезную предварительную подготовку. По словам председателя региональной предметно-методической комиссии олимпиады по биологии Елены Саперовой, большую поддержку дают занятия в группе «Индиго» при Центре внешкольной работы «Эткер», на которые приезжают школьники не только из Чебоксар и Новочебоксарска, но и из всех районов республики. «Также в педуниверситете мы проводим учебно-тренировочные сборы, направленные на практический тур», — добавила она.

Результаты всероссийской олимпиады для одиннадцатиклассников трудно переоценить. Победители и призеры регионального этапа приобретают дополнительные баллы при приеме в вуз, ну а успех на всероссийском уровне — прямая путевка в любое высшее учебное заведение страны безо всяких экзаменов.

Победителем регионального этапа олимпиады по биологии на сей раз стал ученик 11-го класса биолого-медицинского направления лицея № 2 Чебоксар Михаил Васильев. «Исключительно целеустремленный и любознательный молодой человек», — так отозвалась о своем подопечном его классный руководитель и наставник, учитель биологии Лариса Тихонова. Как она рассказала, Михаил — из семьи медицинских работников и намерен продолжить династию. Причем настроен серьезно, его интересуют не только высокие баллы по ЕГЭ, достаточные для поступления в вуз, но и фундаментальная биология. Любопытно, что в лицей парень пришел лишь три года назад из обычной средней школы, обладая только базовыми знаниями. Но недаром говорят, что упорство и труд все перетрут.

Всего в региональном этапе в этом году участвовали 32 выпускника. Большая часть из Чебоксар (15 человек) и Новочебоксарска (5). Также трое ребят из Урмарского и двое из Яльчикского районов. По одному — из Красночетайского, Янтиковского, Цивильского, Комсомольского, Козловского, Аликовского районов и города Шумерли. Среди участвовавших учебных заведений лидирует лицей № 44.

С медициной намерена связать свою жизнь и ученица химико-биологического класса лицея № 4 Чебоксар Татьяна Семенова — победитель регионального этапа среди десятиклассников. Кроме биологической она будет участвовать и в олимпиаде по химии. «Очень увлеченная и настойчивая девочка, — характеризует Таню заместитель директора лицея Нина Шимина. — В наше учебное заведение она поступила только в этом году, но к победе шла целенаправленно уже не первый год, в 9 классе, например, успешно участвовала во всероссийской олимпиаде на муниципальном уровне». Вот так, шаг за шагом… Как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Десятиклассников, испытавших свои силы на региональном этапе, тоже 32. Участников из Чебоксар и Новочебоксарска меньше половины — 11 и 3 соответственно. Три человека из Янтиковского района, по два — из Вурнарского, Чебоксарского районов и Канаша. И по одному из Урмарского, Красночетайского, Козловского, Яльчикского, Шумерлинского, Аликовского, Канашского, Ядринского и Комсомольского районов. Лидер среди учебных заведений — снова чебоксарский лицей № 44.

Ученица этого учебного заведения Лидия Буракова стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии среди девятиклассников. И она не исключение — тоже решила связать свою судьбу с медициной. «Причем твердо заявила об этом еще в 5 классе и последовательно идет к цели — участвует в научных конференциях, конкурсах. Не так давно ездила в Сочи в образовательный центр для одаренных детей «Сириус», — рассказала корреспонденту «СЧ» наставница Лиды, учитель биологии Оксана Яковлева. — Она вообще разносторонняя личность, много читает, обладает обширным кругозором». Что ж, талантливый человек талантлив во всем.

В целом же девятиклассники участвовали в олимпиаде лишь чуть менее активнее своих старших товарищей — 29 человек. Но вот среди них чебоксарцев и новочебоксарцев было однозначно больше — 17 и 2 соответственно. Плюс по два школьника из Яльчикского, Янтиковского и Аликовского районов. И по одному из Моргаушского, Ядринского, Красночетайского районов и Алатыря. Что касается самого активного учебного заведения, то это… опять лицей № 44.

ФОТО: Корпят ребята над теорией и не подозревают, что их ожидает на следующий день. Практическая часть становится все более трудной — меняются типы заданий, они становятся сложнее, порой на уровне старших курсов высших учебных заведений.

Фоторепортаж Олега Мальцева