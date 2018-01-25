Рассрочка кредитов сулит экономию

Зато ставки в игорном бизнесе повышаются вдвое

На состоявшемся вчера заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Михаила Игнатьева одобрен проект закона «О стратегическом планировании в Чувашской Республике». Как доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, законопроект определяет участников этого процесса, их полномочия, порядок мониторинга и контроля. В перечне документов — прогноз социально-экономического развития региона, бюджетный прогноз на долгосрочный период, государственные республиканские программы.

Одобрен также проект поправок в закон об утверждении заключенных в 2017 году дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Данная процедура была объявлена Президентом страны Владимиром Путиным в сентябре прошлого года на заседании Государственного Совета.

Как пояснила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, такие соглашения являются одним из условий реструктуризации финансовых обязательств. Другие условия — дефицит бюджета не более 10% и ежегодное снижение госдолга минимум на 2%. Между федеральным Минфином и Кабинетом Министров Чувашии в 2017 году было заключено 7 таких соглашений, срок погашения по которым продлен до 2024 года. В результате задолженность республики по бюджетным кредитам в объеме 6,7 млрд рублей реструктурирована на 7 лет.

Выгода от реструктуризации очевидна, подчеркнула министр. С ее учетом погашение задолженности по бюджетным кредитам в 2018 году составит 336,2 млн рублей, тогда как при погашении по графику без реструктуризации на эти цели необходимо было бы направить 4,1 млрд рублей. Кроме этого, рассрочка позволит сэкономить на расходах по обслуживанию государственного долга за 2018–2019 годы порядка 340 млн рублей.

340 млн рублей на обслуживании госдолга республики сэкономит реструктуризация бюджетных кредитов

А вот принятый на заседании проект поправок в Закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» напряжет владельцев игорного бизнеса. Минимальные и максимальные ставки налога на него увеличиваются вдвое — со 125 тыс. рублей до 250 тыс. рублей на один процессинговый центр-тотализатор. По статистической налоговой отчетности за 2016 год на территории Чувашии находилось 48 объектов, облагаемых налогом на данный бизнес. В 2016 году в республиканский бюджет поступило налогов на игорный бизнес 3,2 млн рублей, в 2017 году — 4 млн рублей. Сумма дополнительных поступлений от индексации ставок оценивается в 3,7 млн рублей.

На заседании одобрен проект постановления о распределении средств республиканского бюджета на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

На 2018 год из республиканского Дорожного фонда на эти цели направляется 633,8 млн рублей, что позволит отремонтировать 33,9 км автодорог, в том числе 6,4 км — капитально, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов.

Глава республики обратил особое внимание на качественную подготовку проектно-сметной документации. «Не должно быть спешки, постоянных изменений документации, из-за чего сроки срываются, а люди ждут, создается социальная напряженность на ровном месте. Население вправе видеть, что наводится порядок», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Дорожная тема возникла и при обсуждении проекта правительственного постановления о распределении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, представленного вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. Всего направляется 75 млн рублей. Этого хватает на 153 проекта, но отобрано по конкурсу 210 проектов, на которые всего потребуется более 90 млн рублей. Выпадающие из финансирования проекты — в основном по ремонту местных дорог, что может быть реализовано, по мнению министра, лишь при выделении дополнительных средств в сумме 36,3 млн рублей.

Михаил Игнатьев дал поручение правительству при следующем уточнении республиканского бюджета предусмотреть средства для реализации всех проектов этого года. И акцентировал внимание на том, какую отдачу можно ждать от каждого вложенного в данный проект рубля и сколько граждан и предпринимателей вовлекается в реализацию того или иного проекта.