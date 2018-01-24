Еще больше жителей Чувашии получат бесплатную юридическую помощь

В Чувашии еще больше граждан смогут получить бесплатную юридическую помощь. Сегодня в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике».

В новый перечень предполагается включить беременных женщин, женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Правом на получение бесплатной юридической помощи также будут обладать инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, слуха и речи, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Напомним, в настоящее время на получение бесплатной юридической помощи имеют право 33 категории граждан, среди них, в частности, малоимущие, инвалиды I и II группы, граждане, имеющие трех и более совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей, дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и другие.

Михаил Игнатьев отметил социальную значимость бесплатной юридической помощи, оказываемой наиболее незащищенным группам граждан, поскольку они ограничены в возможности оплатить услуги адвоката при защите своих прав. Например, при необходимости взыскания алиментов. Руководитель региона призвал активизировать работу в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей по выплате алиментов на детей.