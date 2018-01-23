Подошел возраст

В Чувашии стартовала диспансеризация 2018 года. Как и в прежде, ее следует пройти всем, кому уже больше 21 года.

В этом этом году диспансеризации подлежат люди 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 годов рождения. Граждане другого возраста смогут пройти профилактический медицинский осмотр.

Как сообщают в Минздраве республики, в 2017 году в Чувашии диспансеризацию прошли более 220 тысяч человек. По ее итогам у жителей республики впервые выявили более 20 тысяч случаев различных заболеваний. Больше всего заболеваний связано с сердечно-сосудистой системой, затем следуют заболевания желудочно-кишечного тракта, а также органов дыхания. Всех пациентов направили на дообследование для уточнения диагноза. Кроме того, у 484 человек в ходе диспансеризации впервые выявили злокачественные новообразования на ранних стадиях их развития, что служит хорошей предпосылкой их успешного лечения. В 2018 году принят новый порядок диспансеризации. Акцент в нем делается на скрининг неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, и раннее выявление так называемых возраст-ассоциированных заболеваний.