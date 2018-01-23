Пройтись по двору и не увязнуть в снегу

Главное в работе дорожников — безопасность движения

Этой зимой погода благосклонна к дорожникам — сильных снегопадов почти не было. В последний раз обильные осадки наблюдались в начале декабря, и вот в эти выходные на республику снова обрушился снегопад.

…Наверняка многие из нас в своих дворах наблюдали картину, когда дворники вынуждены убирать снег между автомобилей, припаркованных у многоэтажек, потому что специализированной технике там просто не проехать. О подобных ситуациях, когда уборка придомовой территории затруднена, заявили на планерке у Михаила Игнатьева главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова. На что руководитель республики посоветовал проводить с автовладельцами разъяснительную работу.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов сообщил, что в снежную ночь с 21 на 22 января на трассы республики вышло 218 единиц техники, в среднем же на муниципальных, республиканских и федеральных дорогах ежедневно убирается около 225 единиц.

С 20 января 2018 года автомобильные дороги федерального значения на территории региона переданы в оперативное управление казанского «Волго-Вятскуправтодора», напомнил министр. В то же время подрядная организация остается прежней — это ООО «Воддорстрой». Она обладает, по словам Иванова, необходимым количеством техники и противогололедных материалов.

На магистралях республиканского значения в Чувашии трудятся сразу пять подрядчиков. С компанией, обслуживавшей проезжую часть в Ядринском, Красночетайском и Аликовском районах, госконтракт был расторгнут — из-за большого количества нареканий. Сейчас там по временному договору работает другой подрядчик, нового исполнителя работ определят в марте.

Что касается местных дорог, за их содержанием должны следить муниципалитеты. У подрядчиков для исполнения их функций есть и необходимые реагенты, и техника. Но бывает, что состояние дорог оставляет желать лучшего: УГИБДД по Чувашской Республике выявлены недостатки состояния автомобильных дорог на территории Алатыря, Шумерли, Красночетайского и Козловского районов.

Если есть нарушения со стороны отдельных подрядных организаций и они повторяются, то надо своевременно расторгать договоры, «это же безопасность наших людей», прокомментировал Михаил Игнатьев. И добавил — население не волнуют такие показатели, как количество работающей уборочной техники, важно простое — чтобы, пройдясь по двору, можно было не набрать в обувь снега.

Глава Чувашии также обозначил срок завершения реконструкции моста через Большой Цивиль — 2018 год (в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2018-2019 годы). «Учитывая высокую социально-экономическую значимость указанного объекта для региона, Федеральным дорожным агентством будут предприняты исчерпывающие меры для реализации проекта в установленный срок»,?— сообщил руководитель республики.

Фото администрации г. Чебоксары

Из-за снегопада дорожные и коммунальные службы нужно перевести на повышенный уровень готовности, поручил Михаил Игнатьев.