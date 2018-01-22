Госдума предлагает ограничить доступ детей в социальные сети

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому детям, не достигшим 14 лет, можно будет регистрироваться в социальных сетях только с письменного согласия их законных представителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Если закон будет принят, при регистрации в соцсетях будет требоваться предъявление документа, удостоверяющего личность. Таким образом можно будет установить Ф. И. О. и возраст лица.

В случае неисполнения закона владельцев соцсетей предлагается штрафовать: физических лиц на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор запретит группы в соцсетях, склоняющие детей и подростков к насилию.