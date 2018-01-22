Чебоксары отметили Всероссийский день снега

В Чебоксарах состоялся семейный праздник, посвященный Всероссийскому дню снега. Он прошел на столичном стадионе «Энергия».

Любителей зимних забав состязались в метании мячиков в мишень, эстафете на ватрушках и преодолении препятствий. Участниками состязаний стали семейные команды с детьми в возрасте от 7 до 10 лет. В упорной борьбе определились победители.

В соревнованиях по метанию мячей самой точной оказалась спортивная семья Черновых, защищавшая спортивную честь Чебоксарской СОШ №53. Эстафету на ватрушках выиграла семья Калитовых, представлявшая столичную СОШ №60. Спортивная семья Михайловых, выступавшая за Чебоксарскую СОШ №1 показала лучшее время в эстафете по преодолению препятствий. Лучшие команды по итогам состязаний были награждены дипломами, медалями и ценными подарками. Кроме того, все участники спортивного праздника получили в подарок футболки с символами Всероссийского дня снега.