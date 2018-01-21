Столица Чувашии готовится к лыжной гонке «Чебоксарские огни»

Она состоится 27 января на Московской набережной города Чебоксары. Старт состоится на лыжной трассе в районе Центрального пляжа в 15.00. Соревнования пройдут при поддержке Администрации города Чебоксары и «Руского радио».

В соревнованиях может принять участие любой желающий.



14.00 — регистрация участников

15.00 — старт.

Соревнования являются личными, победитель определяется по лучшему результату.

Участники, занявшие призовые места будут награждены дипломами и медалями, все участники лыжной гонки- дипломами.

Заявки на участие будут приниматься 27 января 2018 года с 14.00 до 14.45.

Телефон для справок: 22-26-02, 23-50-98, 23-50-96.