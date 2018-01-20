Минтруд России: «По новой пенсионной формуле выходить на пенсию позже будет выгодно»

Таким образом, по новой пенсионной формуле выходить на пенсию позже будет выгодно, сделал вывод Минтруд России (информация Минтруда России от 12 января 2018 г. «Порядок формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации»). Ведомство также привело пример. Если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%. Если обратиться за ней через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а страховая пенсия – в 2,32 раза.
В то же время в документе отмечается, что повышение уровня пенсионного обеспечения актуально для всех категорий пенсионеров. В связи с этим государство в рамках законодательства принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров, заверил Минтруд России.
Также в разъяснениях затронут вопрос формирования накопительной пенсии. Уточняется, что накопительная часть была выведена из состава трудовой пенсии по старости и в настоящее время является самостоятельным видом пенсии. При этом сообщается, что размер накопительной пенсии подлежит увеличению по результатам инвестирования пенсионных средств, а также с учетом сформированных после назначения накопительной пенсии средств пенсионных накоплений.
Напомним, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в этом году составит 246 месяцев. В то же время декабре прошлого года был продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии – до конца 2020 года.