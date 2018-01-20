В Чебоксарах начали строить новую школу

Школу в микрорайоне «Волжский-3», рассчитанную на 1100 учеников, начали строить неделю назад. Сейчас ведутся земляные работы, забиваются сваи, частично заливается фундамент. Как сообщает представитель подрядной организации ООО «Старатель», в настоящее время забито более 200 свай, всего же к концу февраля их количество увеличится до 1600 единиц.

Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» ведется генеральным подрядчиком ООО «Строительная компания «Старатель». Цена контракта – 711 млн рублей.

В своем профиле в инстаграме Алексей Ладыков написал, что на объекте планируется установить видеокамеру, чтобы транслировать все этапы строительства в режиме онлайн.