Больницы Чебоксар приглашают на День открытых дверей

20 января проходит День открытых дверей в Республиканском кардиологическом диспансере, Республиканском наркологическом диспансере, Городской клинической больнице №1 и Городской детской больнице №2.

В Республиканском кардиологическом диспансере в этот день врачи-кардиологи ведут консультативный прием пациентов с 08:00 до 13:00. Записаться можно по телефону регистратуры БУ «Республиканский кардиологический диспансер»: (8352) 62-00-25.

В День открытых дверей в Республиканском наркологическом диспансере проходит консультирование посетителей по химической зависимости. Влечение человека к психоактивным веществам, не поддающееся сознательному управлению, приводит к проблемам, и не только со здоровьем, но и с окружающими. Особенно с членами семьи, которые тоже нуждаются в профессиональной психологической помощи.

Прием гражданосуществляется, как и прежде — c 8:00 до 14:00. Этот субботний день врачи психиатры-наркологи проводят в клинике для консультирования граждан по вопросам оказания медицико-психологической помощи. Консультативный прием по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ, лечения и реабилитации больных с химической зависимостью проводят врачи психиатры-наркологи, специалисты по социальной работе, социальные работники во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях диспансера по адресам: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 25 (тел. 62-63-63), ул. Пирогова, д. 6 (тел. 23-41-67), г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 27, г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 6.

В детско-подростковом отделении врачи осуществляют внеплановый консультативный прием родителей и их детей с целью назначения необходимого лечения и профилактики. Адрес детско-подросткового отделения – г. Чебоксары, пр.Ленина, 25 (контактный тел. 62-63-63).

В рамках Дня открытых дверей традиционнопроходят тренинги для реабилитантов и желающих поправить и сохранить своё здоровье. Телефон регистратуры: (8352) 23-41-68.

В Городской клинической больнице №1 День открытых дверей проходит в поликлинике №1. В выходной день пациентам предоставляется возможность проконсультироваться у врачей общей (семейной) практики, специалистов узкого профиля, по направлению пройти диагностические исследования. Будет работать центр здоровья и кабинет диспансеризации.

Для более эффективного приема у врачей-специалистов желательно иметь на руках результаты медицинских обследований и клинических анализов.

В День открытых дверей в Городской детской больнице №2 родители могут получить информацию о состоянии здоровья ребенка, пройти консультации врачей-специалистов: врача-педиатра, невролога, офтальмолога, кардиолога, отоларинголога, акушер-гинеколога, сдать общеклинические анализы крови и мочи.

Место и время проведения: детская поликлиника, расположенная по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д.49, с 8:00 до 13:00.

Минздрав Чувашии напоминает, что при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС.