В Чебоксарах чествовали лучших журналистов республики

19 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати и Дню чувашской печати, которое состоялось во Дворце культуры имени Якова Ухсая.

Михаил Игнатьев поблагодарил работников печати за неравнодушие к чаяниям и проблемам людей, неустанный поиск истины, гражданскую ответственность. «Спасибо за то, что честно рассказываете о достижениях, свершениях и переменах, объективно информируете людей обо всех важных событиях, способствуете поддержанию стабильной социально-политической ситуации», — сказал он.

Руководитель региона обратил внимание, что у представителей органов власти и масс-медиа общая цель — развитие Чувашии, повышение качества жизни в регионе, улучшение социального самочувствия жителей республики.

Насыщенная информационная среда сделала современную аудиторию медиа требовательнее и взыскательнее, акцентировал Глава региона. Поэтому особое значение приобретает повышение качества материалов, развитие платформ распространения информационных продуктов.

Михаил Игнатьев призвал журналистов больше рассказывать о людях труда, достойных представителях различных профессий, традициях, духовно-нравственных ценностях, чтобы формировать в умах молодых людей правильные устремления и представления о жизни. Он пожелал работникам печати вдохновения, новых творческих успехов, семейного благополучия.

В своем выступлении министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов обозначил важные для отрасли события, которыми был ознаменован минувший год.

2017 год был богат юбилейными датами. Вековой юбилей отметили газеты «Советская Чувашия» и «Алатырские вести». 85 лет исполнилось газете «Тăван Ен», Ибресинской, Шемуршинской, Аликовской, Яльчикской, Мариинско-Посадской районным газетам. 20-летие отпраздновала газета «Чăваш хĕрарăмĕ».

10 средств массовой информации Чувашской Республики вошли в «Золотой фонд прессы-2017». Знак отличия I степени присудили журналам «Моя Империя» и «Агромаш». Обладателями Знака II степени стали газеты «Советская Чувашия», «Республика», «Грани», Вурнарская, Ибресинская, Красночетайская, Ядринская районные газеты. Газета «Цивильский вестник» удостоена Знака III степени.

9 СМИ Чувашии вошли в «Золотой фонд прессы-2018». Знак отличия I степени впервые присвоен газете «Советская Чувашия», одному из старейших и авторитетнейших региональных изданий России. Знак II степени получили 4 районные газеты — Ядринская, Красночетайская, Аликовская, Вурнарская и газета «Чебоксарский политехник». Обладателями Знака III степени стали газета «Грани», Ибресинская и Цивильская районная газеты.

«СМИ Чувашии стали призерами и лауреатами крупнейших всероссийских конкурсов, что еще раз подтверждает высокий профессионализм наших журналистов», — рассказал Александр Иванов.

Проводится большая работа по сохранению доступности национальной книги для населения республики и других регионов России, продвижению книг на рынке, улучшению их содержания и художественного оформления. Чувашским книжным издательством в 2017 году издано 101 наименование книг. Особое внимание уделяется изданию детской литературы.

Важные достижения есть у региональных электронных СМИ.

«Национальное телевидение Чувашии» начало вещание на спутниковых платформах «Триколор ТВ» и «Орион». По итогам федерального конкурса «НацТВ» выиграло право вещания на 21-й кнопке в пакете общедоступных обязательных бесплатных телеканалов на территории республики.

«Национальное радио Чувашии» начало вещание на частоте ФМ 106,7 МГц через передатчик в с. Красные Четаи, обеспечив устойчивую трансляцию программ в Красночетайском, Ядринском, Аликовском, Шумерлинском районах и Нижегородской области. В октябре 2017 года «Национальное радио Чувашии» выиграло в федеральном конкурсе на право вещания на частоте 95,9 МГц для организации наземного эфирного вещания в Чебоксарах и Новочебоксарске.

В 2017 году все каналы ГТРК «Чувашия» вошли в первый мультиплекс цифрового ТВ и с ноября 2017 года жители Чувашии смотрят программы ВГТРК в новом — цифровом качестве.

У ГТРК появились две новые ФМ-радиостанции: «Вести ФМ» (98,5 МГц) и «Маяк» (99,5 МГц).

«Выражаю благодарность региональным СМИ за профессиональное, оперативное и объективное информационное сопровождение всех знаковых для республики мероприятий и активное участие в формировании мировоззрения наших граждан», — сказал в заключение министр.

В ходе мероприятия состоялось также вручение государственных наград, чествование победителей конкурсов среди журналистов и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы Чувашии.