В Чебоксарах открыты вакансии директоров учреждений культуры

Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:

Кандидат на должность директора МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» должен иметь высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет.

Кандидаты на должность директора АУ «Творческий город» должен иметь высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, техническое), общий стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Документы принимаются с 8.00 до 17.00 ч. с 17.01.2018 по 05.02.2018 по адресу г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36, каб. № 408. тел.: 23-51-86.