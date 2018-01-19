Чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, представляющая в национальной сборной Москву и Чувашию, заняла первое место на мемориале Николая Озолина и Владимира Дьячкова.

Престижные соревнования состоялись в среду в Москве. Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 4 метра 76 сантиметров. Об этом сообщает Минспорта Чувашии

Ранее на Кубке главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в Новочебоксарске (14 января) она показала 4,70 метра, что было также лучшим результатом сезона в мире.

«Поначалу сегодня мне было тяжеловато, ведь совсем недавно у меня был старт в Новочебоксарске. Физическое состояние было немного не то, но когда делала разминку, то поняла, что ноги у меня бегут, несмотря на все мои жалобы. Что касается моего прыжка на 4,76, скорее, я недовольна, что не сумела прыгнуть на 4,81″, — цитирует слова спортсменки агентство «Р-Спорт». – «Что касается того, где я буду выступать дальше, то пока с этим точно не определилась. Скорее всего, в конце января на одном из этапов Зимнего тура – либо в Волгограде, либо в Краснодарском крае, потом – «Русская зима».

Анжелика Сидорова также заявила, что долгое ожидание ответа по допуску к стартам от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) напрягает и может нарушить заранее составленные планы на сезон.

Чемпионка Европы-2015 Анжелика Сидорова еще в начале декабря подала в IAAF заявку упрощенной формы на допуск к международным стартам в 2018 году.