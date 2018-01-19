ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ, министр здравоохранения Чувашской Республики

«Впервые за последние пять лет в 2017 году в Чувашской Республике зарегистрировано снижение смертности от новообразований на 8%. Это результат огромной планомерной работы: увеличения объема высокотехнологичной медицинской помощи, внедрения инновационных скрининговых программ, в том числе в дистанционной форме. Логичным продолжением проделанной работы станет создание в этом году центра ядерной медицины, где с высокой точностью можно будет определять онкологические заболевания на ранних стадиях, а значит, сохранять не только жизнь больного, но и ее качество!»