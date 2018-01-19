Бережно — значит эффективно

Чувашия вошла в список 10 регионов России, которые будут внедрять с 2018 года новую модель медицинской организации на принципах бережливого производства.

В качестве пилотных учреждений проекта «Новая модель медицинской организации» Минздравом Чувашии определены 10 поликлиник, поровну взрослых и детских. Все они входят в состав 5 медицинских организаций Чебоксар и Новочебоксарска. Координировать проект будет Региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который создадут на базе городской клинической больницы № 1. Со следующего года «бережливую модель» планируют внедрять и в остальных поликлиниках со 100-процентным охватом к концу 2022 года. Главная задача — повысить эффективность медицинского обслуживания.