В Чувашии идет сбор подписей за кандидатов в президенты

Автограф как жизненная позиция

Чем ближе дата выборов Президента России, тем больше связанных с этим событием новостей. Как сообщает ЦИК России, в настоящее время зарегистрированы полномочные представители 14 политических партий. Трем партиям отказано в регистрации из-за нарушений при проведении съездов. Один кандидат сам отказался от участия в выборах. Документы еще четырех партий находятся на рассмотрении.

Всем кандидатам от политических партий необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей в свою поддержку. Освобождены от сбора подписей представители парламентских партий – Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). Они уже зарегистрированы в качестве кандидатов в Президенты России. «Справедливая Россия» и «Единая Россия» своих кандидатов не выдвигали, поддержав самовыдвижение действующего Президента Владимира Путина.

Сложнее всего самовыдвиженцам — им необходимо собрать 300 тысяч подписей. О своем желании баллотироваться в порядке самовыдвижения ЦИК проинформировали 46 человек, но представили документы лишь 15 кандидатов. Зарегистрированы и открыли специальные счета двое – Владимир Путин и Владимир Михайлов.

И самовыдвиженцы, и представители политических партий уже приступили к сбору подписей. На территории Чувашии работают сборщики подписей от Ксении Собчак, Григория Явлинского и Владимира Путина. Не исключено, что действуют и представители других кандидатов, но их активность пока не видна.

Штабы Григория Явлинского и Ксении Собчак рапортуют об успешном выполнении плана по сбору подписей в Чувашии. Штаб Собчак даже планирует перенаправить силы на помощь соседям – республике Марий Эл.

Активнее всего проходит сбор подписей в поддержку действующего Президента Владимира Путина. Партия «Единая Россия» в минувшее воскресенье провела в стране единый день сбора подписей, предоставив для этого помещения в региональных общественных приемных.Несмотря на выходной, такая приемная в Чебоксарах была полна народу — один за другим выразить поддержку действующему главе государства приходили члены и сторонники партии.

«Означает ли подпись за кандидата солидарность с его взглядами?», — интересовались журналисты у тех, кто пришел в этот день в приемную. «Если бы не была одинаковая точка зрения – не пришел бы, — категорично высказался Валерий Антонов. –Пришел выразить свою гражданскую позицию: за дальнейшее развитие России, а с ней, надеюсь, и Чувашии».

Работница школы искусств в Лапсарах Ирина рассказала, что решение поддержать кандидата приняли и многие ее коллеги. Впрочем, как и семья Ирины – в общественную приемную в воскресенье пришли также ее супруг Борис и дочь-студентка Наталья. «Мощный политический лидер, хорошо представляющий страну за рубежом, достойный кандидат в президенты. Интересный и сильный человек», — так объяснила девушка свою позицию.

Волонтеры собирают письменные свидетельства о поддержке кандидатуры Путина как на стационарных пунктах сбора, так и путем поквартирного обхода. Всего же, по данным штаба кандидата Владимира Путина, в республике уже собрано более двухсот тысяч подписей. Наиболее юридически правильно оформленные из них будут официально представлены в ЦИК РФ. Этого же правила будут придерживаться и другие кандидаты.

Продлится сбор подписей до 30 января. После этой даты мы узнаем, сколько кандидатов зарегистрировано и будем иметь возможность сравнить их политические программы.