В «Серебряном веке» открыта выставка художника по тканям

Неповторимая Остерлевина

Она более 20 лет трудилась на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, создавая кроки для гобеленов, которые не раз выставлялись на международных ярмарках. Вчера в галерее «Серебряный век» открылась выставка Любови Остерлевиной.

Любовь Георгиевна родилась в Алма-Ате и закончила Казахское театрально-художественное училище. Затем был факультет прикладного искусства Московского текстильного института, после которого она и работала художником на ткацкой фабрике. Художница немало творчески путешествовала, изучая архитектуру и народное искусство СССР. Ее таланта хватало не только на рисунки для тканей, она писала портреты, пейзажи и натюрморты, работала в графике. И что бы она ни делала, все у нее получалось раскованно и просто, тепло и нежно. Нынешнюю экспозицию составили ее неповторимые работы: живопись, графика, кроки и гобелены.

Любовь Остерлевина ушла из жизни десять лет назад. Это фото сделано Татьяной Черновой на выставке художницы в 2001 году.