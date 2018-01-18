ТЮЗ отметит юбилей продолжительным Днем театра

Юбиляры собираются в дорогу

В этом году в связи с 85-летием со дня основания Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля устроит свой День театра в городах и районах республики.

Проект, осуществляемый при поддержке Минкультуры и Минобразования Чувашии, так и называется «Самраксен театрен куне» (День театра) и призван не только сохранить и расширить имеющуюся зрительскую аудиторию, но и найти новые творческие кадры. Театр представит в глубинке как лучшие постановки своего репертуара, так и премьеры юбилейного сезона. Причем для зрителей всех возрастов: от малышей до их пап и мам, дедушек и бабушек. А руководители театральной студии, которая существует при театре с прошлого года, проведут для детей мастер-классы по актерскому мастерству. В рамках проекта также состоятся встречи старшеклассников с артистами и режиссерами, видными деятелями культуры.

Откроет юбилейный тур поездка в деревню Средние Татмыши Канашского района, где 1 февраля будет показана интерактивная сказка «Пожарная команда», а вечером — спектакль «Ч?н телей юратура» (Счастье в любви).

Марина Славина

Фото ТЮЗ имени М. Сеспеля

Спектакль «Пожарная команда» делали при поддержке Чувашского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. И эта необыкновенная история помогает детям усвоить правила поведения в экстремальных ситуациях.