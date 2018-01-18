Новости районов Чувашии короткой строкой

В АЛАТЫРЕ во Дворце культуры прошел V городской конкурс бального танца «Новогодние огни». Участие в нем приняли 30 пар. Победители и призеры творческого состязания были награждены медалями, а остальные получили дипломы участника конкурса.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ

в эту субботу в селе Шихазаны состоится районный праздник «Молочный рай», будет организована реализация молока и молочной продукции личных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий района.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ 14 января жительнице деревни Вторые Вурманкасы Калисе Антоновне Антоновой исполнилось 100 лет. Долгожительницу поздравили родные, солисты местного Дома культуры исполнили ее любимые песни. А администрация поселения передала юбиляру персональное поздравление Президента России, памятный подарок и цветы.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ сразу четыре пары — Сорокины, Степановы, Петровы и Горбуновы — в январе отметят золотую свадьбу.

Ведущая рубрики Елена Тры, тел. 21-35-22