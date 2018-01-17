Крещенские купания: советы МЧС России

19 января православный мир отметит Крещение Господне, или Богоявление. Чтобы крещенские купания не закончились для граждан плачевно, сотрудники МЧС готовятся к празднику заранее.

Как уберечь себя от нежелательных последствий экстремального зимнего купания?

В целях безопасности совершайте крещенские купания только в специально оборудованных местах и не используйте для купаний места, где не проверены дно и толщина льда.

Прежде чем зайти в ледяную воду, не имея специальной подготовки и опыта закаливания, измерьте свое артериальное давление. Если оно повышено, резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и даже микроинсульт, а если низкое – судороги и потерю сознания в воде.

Перед погружением в ледяную прорубь не пейте спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. Для повышения собственной холодоустойчивости за полтора-два часа до крещенского «заплыва» рекомендуют съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба или кусочком лимона.

Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.

Перед купанием разотрите тело любым жирным кремом или оливковым маслом.

Находитесь в воде не дольше одной-двух минут. Когда выйдете, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.