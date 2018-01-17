«Горячая линия»: Что нового в пенсионном и социальном законодательстве?

В четверг, 18 января 2018 года, с 10.00 до 12.00 по телефону (8352) 39-36-81 в приемной Президента России в Чувашской Республике пройдет межведомственная «горячая линия» по изменениям в пенсионном и социальном законодательстве в 2018 году.

Увеличение пенсий, ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка, изменения в федеральной и республиканской программах материнского капитала — на вопросы жителей республики ответят руководители Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике и Министерства труда и социальной защиты Чувашии.