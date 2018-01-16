Александр Иванов: «Внедрение «умных городов» поможет сделать жизнь людей в городском пространстве удобнее и комфортнее»

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов комментирует Послание Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики:

— В Послании на 2018 год Глава Чувашии поставил несколько важнейших задач, связанных с развитием информационных технологий, применением их в разных сферах экономики республики. Возможности цифрового мира расширяются с каждым годом. В грамотном управлении городской инфраструктурой особую роль эксперты уделяют именно возможностям высоких технологий. Внедрение «умных городов» поможет сделать жизнь людей в городском пространстве удобнее и комфортнее.

Помимо профильных органов власти особая роль в реализации проекта отводится Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИT-кластер Чувашской Республики». Некоммерческая организация, созданная в 2017 году, объединила профессионалов своего дела, прекрасно владеющих ситуацией в отрасли. Единой командой они будут работать над важнейшими задачами, стоящими перед всеми участниками рынка. Это, в первую очередь, продвижение регионального ИТ-продукта и подготовка квалицированных кадров для отрасли. Специалисты в сфере информационных технологий входят в число наиболее востребованных профессий будущего. Результатом тесной работы крупнейших ИТ-компаний и вузов за последние годы стал запуск нескольких образовательных проектов, в рамках которых студенты и молодые специалисты получают новые знания, перенимают опыт у более старших коллег.

В сфере информационных технологий, с каждым годом показывающей все большие темпы развития, скрыт огромный потенциал. Прорывные и инновационные разработки должны стать основой для цифровой экономики, переход на которую осуществляется в стране. Мининформполитики Чувашии совместно с профессиональным сообществом продолжит работать над внедрением новых решений, которые помогут дальнейшему развитию отечественного рынка информационных технологий.