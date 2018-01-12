Одним под жилье, другим под огород

В Чувашии участков для многодетных стало больше

Щедрый подарок накануне Нового года сделало правительство республики районам Чувашии. Еще 14 земельных участков переданы из государственной собственности в муниципальную, чтобы впоследствии предоставить их многодетным семьям. Расположены они в Вурнарском и Цивильском районах. А чуть раньше, тоже в декабре прошлого года, 28 дополнительных земельных участков получили Урмарский и Аликовский муниципалитеты.

Ранее в рамках оказания содействия муниципальным образованиям в предоставлении земельных участков многодетным семьям из республиканской в муниципальную собственность переданы 346,6 га земель Моргаушскому и Шемуршинскому районам, а также городам Новочебоксарск и Чебоксары. Из них сформированы и предоставлены многодетным семьям более 1400 участков.

Напомним, с 2011 года действует Закон «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике». Но реализовать его в полном объеме оказалось не так-то просто, как, впрочем, и в большинстве регионов России. Много тому объективных причин — отсутствие на территории подходящей по всем параметрам, а то и просто свободной земли (как, например, в Чебоксарах и других городах), нежелание многодетных семей брать участки в сельских районах и так далее. Однако большинство семей земельным наделам рады. И каждая большая семья берет участок под конкретную задачу — построить дом, дачу, использовать землю для личного подсобного хозяйства.

10956 многодетных семей на конец декабря 2017 года поставлены на учет в органах местного самоуправления республики для бесплатного предоставления земельных участков. Из них участки получили 6530 семей

Например, вурнарцы в перспективе предпочитают завести личное подсобное хозяйство — из 383 поставленных на учет многодетных семей таковых 245, что достаточно нетипично для общей картины в Чувашии. В Вурнарском районе и желающих построить дачи больше, чем в других, — целых 8 семей. При том, что в сельских муниципалитетах «дачников» почти совсем не наблюдается, лишь в некоторых встречается по одному. Исключение — Моргаушский и Ядринский районы (под дачу хотят оформить участки 3 и 27 семей соответственно). О горожанах здесь речь не идет, там, понятно, иная история.

Вернемся, впрочем, к переданным Вурнарскому району 9 земельным участкам. На конец декабря минувшего года в муниципалитете был сформирован 301 участок, выдано 258 сертификатов. «Конечно, дополнительная земля — это замечательно. Расположены участки в Янгорчинском и Ойкас-Кибекском сельских поселениях, — сказала корреспонденту «СЧ» начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района Светлана Шашкарова. — У нас другая проблема — жители непосредственно Вурнар не хотят брать участки за чертой поселка, а на его территории свободных земель нет».

Немного по-другому обстоят дела в Урмарском районе: на учете относительно немного многодетных семей — 170, подавляющее большинство — 139 — хотят строить дома. И участков сформировано довольно много — 136, однако сертификаты получили лишь 94 семьи. Других предложения не устраивают, так что дополнительные участки как нельзя кстати.

В Аликовском районе по состоянию на конец декабря 2017 года на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлено 120 многодетных семей. Любопытно, что здесь, как и в Вурнарском, большая часть подала заявление на получение земли для ведения личного подсобного хозяйства — 70 семей. На территории района сформировано 109 земельных участков, которые получили многодетные семьи. Причем участки для ведения личного подсобного хозяйства достались всем 70 семьям. Таким образом, переведенные из госсобственности земли предстоит осваивать новым владельцам.

Всего же с начала 2017 года в Чувашии сертификаты на получение земельного участка в собственность бесплатно получили 1245 многодетных семей. Из них большинство живут в городах Чебоксары, Канаш, Алатырь, а также в Канашском, Батыревском, Вурнарском, Комсомольском, Чебоксарском и Ядринском районах.

ДОСЛОВНО

НАТАЛИЯ ЯХАТИНА,

заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашии:

— Всего на конец декабря 2017 года в органах местного самоуправления республики с 2011 года на учет для предоставления земельных участков поставлены 10956 многодетных семей. Из них участки получили 6530 семей: 4269 семей — для индивидуального жилищного строительства, 2207 — для ведения личного подсобного хозяйства, 54 — для дачного строительства.

Полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи, живущие в Алатырском, Красночетайском и Шемуршинском районах. Высокого процента обеспеченности достигли в Канашском (99%), Козловском (95), Порецком (92), Комсомольском (92), Красноармейском (89), Яльчикском (88), Шумерлинском (96) и Аликовском (91) районах и в городе Алатыре (91%).

Коллаж «СЧ»

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Фото t-i.ru

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