Моногород Канаш решит свои проблемы

Реализация проекта моногорода Канаша в наступившем году продолжится, вопреки мрачной картине, рисуемой некоторыми СМИ

Об этом заявил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин на состоявшемся в министерстве брифинге.

Напомним, между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и республикой в сентябре 2016 года было заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры в Канаше. Но в октябре минувшего года выделение средств на реализацию новых инвестиционных проектов фондом было приостановлено ввиду того, что один из ведущих инвесторов ушел из проекта, «унеся» солидную сумму ожидаемых вложений. А 22 декабря на заседании наблюдательного совета фонда с участием председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина было принято решение о возобновлении финансирования после внесения необходимых изменений в соглашение.

Солидный минус, сказал на брифинге Владимир Аврелькин, образовался из-за ухода инвестора. Изменения в соглашении коснулись уменьшения объема частных инвестиций — с первоначальных 8,5 миллиарда рублей до 1,5 миллиарда, а также уменьшения суммы федеральных средств с 739 миллионов до 459 миллионов рублей. «Выпавшая сумма перекладывается на плечи региона, поскольку ушедший «якорный» инвестор претендовал на инфраструктуру большую, чем на сегодня заявлено проектом», — пояснил министр.

Но это не означает срыв проекта, просто республике придется заплатить за его реализацию побольше. Уже освоено 135 миллионов рублей поступивших федеральных денег и порядка 100 миллионов рублей из консолидированного бюджета республики. Составлен график финансирования работ, средства из фонда поступят сразу после представления необходимой документации. И в том, что выделенные деньги вовремя придут, сомневаться не стоит, заверил министр.

В настоящее время ведется работа по изысканию в консолидированном бюджете республики дополнительной вышеназванной суммы. Так что подрядчики на возведении объектов инфраструктуры в Канаше могут не беспокоиться насчет оплаты их работы. «Со всеми организациями в полном объеме после выполнения контрактов и сдачи объектов мы рассчитаемся. Все работы должны быть завершены в четвертом квартале 2018 года», — заявил Владимир Аврелькин.

Кстати

Руководитель Минэкономразвития откликнулся на предложение журналистов организовать пресс-тур в Канаш, чтобы воочию увидеть, как строятся новые очистные сооружения, электроподстанция, дороги. Было подчеркнуто, что возведение новой инфраструктуры для города — это, можно сказать, вопрос жизни, ибо устаревшая уже не справляется с нынешними производственными и социальными потребностями.

Вячеслав Иванов