Михаил Игнатьев находится в Батыревском районе

28 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Батыревском районе.

Руководитель региона принял участие в торжественном открытии Долгоостровского сельского клуба Централизованной клубной системы Батыревского района.

На церемонии торжественного открытия клуба также присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, руководство района, сельского поселения и подрядной организации ООО «Стройкомсервис».

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, сельский Дом культуры на 150 посадочных мест в деревне Долгий Остров построен в рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Михаил Игнатьев поздравил селян с наступающим Новым годом и открытием значимого для них объекта. Он отметил, что государственная политика Президента России Владимира Путина направлена на развитие сферы культуры. «Мы вводим новые малобюджетные объекты на селе, чтобы дети могли раскрывать свои таланты, а взрослые – проводить досуг, найти себе занятие по душе. Отрадно, что демографические показатели в сельском поселении улучшаются, молодежь остается жить и работать на своей малой родине, развивает село», – сказал руководитель региона. Глава Чувашии выразил уверенность, что новое учреждение станет центром общественной и культурной жизни селян и его двери будут открыты для всех желающих.

За вклад в развитие культуры и активную общественную работу Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики награжден глава Долгоостровского сельского поселения Фениль Аллиуллов.

От имени сельчан глубокую благодарность за строительство клуба выразила жительница деревни Долгий Остров Светлана Кулакова.

Культорганизатор Долгоостровского сельского клуба Ринас Гайфин заверил, что в новом сельском клубе будут проводить много массовых мероприятий, вовлекать в культурную жизнь больше людей, дарить радость жителям села. Отмечено, что в селе есть свой вокальный ансамбль, татарский хореографический коллектив «Яз», фольклорный коллектив и другие клубные формирования, в которых занимаются более 80 человек.

Строительство нового здания обошлось в 15 млн рублей, из которых 14,3 млн рублей выделено из республиканского бюджета, из местного бюджета направлено 752,7 тыс. рублей.

В учреждении имеются зрительный зал, гардеробная, кабинет для кружковой работы, библиотека. Новый клуб оснащен мебелью, оргтехникой, звуковым и световым оборудованием.

Следует отметить, что в Чувашии последние годы ознаменованы масштабной работой по развитию сети учреждений культурно-досугового типа и укреплению их материально-технической базы.

За последние 2 года введено в эксплуатацию 6 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 3 из них – в этом году. 20 октября в Канашском районе распахнул свои двери Малокибечский сельский Дом культуры на 108 посадочных мест. Сегодня с участием Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина в Янтиковском районе открылся Чутеевский Дом культуры на 106 мест. В 2018 году планируется построить ещё 5 сельских клубов. Всего за 5 лет модернизировано 113 культурно-досуговых учреждений, отремонтировано 122.

В 2018 году на модернизацию и ремонт сельских домов культуры из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено направить 39,2 млн рублей.

Кроме того, в рамках празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области планируется отреставрировать 21 объект культурного наследия и отремонтировать 34 культурно-досуговых учреждения. На эти цели будет выделено 474,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 332,3 млн рублей.

Рабочая поездка Михаила Игнатьева продолжилась в селе Туруново Туруновского сельского поселения.

При участии Главы республики состоялся ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса молочного направления ООО «Агрофирма «Исток».

В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, руководство района, сельского поселения и подрядной организации.

На предприятии построено два коровника и доильный цех. Новый комплекс рассчитан на 400 голов.

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Исток» Александр Илюткин рассказал, что производственная мощность нового объекта составляет 2,4 тыс. тонн молока. В общей сложности проект обошелся в 61,8 млн рублей. Создано 12 рабочих мест.

«Растут надои молока. В январе – ноябре 2017 года произведено 1817 тонн. Продуктивность дойного стада коров достигла 5408 кг», – проинформировал руководитель агрофирмы.

Глава республики Михаил Игнатьев заметил, что в новом комплексе созданы все условия для того, чтобы производить качественную продукцию. Отмечено, что в последние годы во многих районах открываются подобные современные комплексы, создаются хорошие условия для работников. Глава Чувашии призвал руководителей предприятий сельского хозяйства не бояться браться за реализацию больших инвестиционных проектов, напомнив, что сегодня до 30% прямых затрат возмещается государством. Он также заметил, что молочные фермы довольно рентабельны.

Вице-премьер Правительства республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обратил внимание, что в 2017 году в сельскохозяйственной отрасли республики реализовано 138 инвестиционных проектов с привлечением 3,5 млрд рублей инвестиций и созданием более 300 рабочих мест. При этом только в животноводстве реализовано 62 инвестиционных проекта на сумму 1 млрд рублей, создано 144 новых рабочих места.

В 2017 году сумма государственной поддержки животноводства из федерального и республиканского бюджетов составила 510,5 млн рублей (в 1,8 раза больше, чем в 2016 году).