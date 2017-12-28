Меньше долгов — больше доверия

Владимир Путин назвал Чувашию в числе регионов-лидеров

Вчера в Москве на заседании Государственного Совета, посвященном повышению инвестиционной привлекательности регионов, Президент России Владимир Путин назвал Чувашию в числе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере.

Важно выявить наиболее успешные практики по улучшению делового климата, подчеркнул Президент РФ в своем выступлении. «Оценку их эффективности должен давать сам бизнес… Именно такой подход заложен в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, ключевая задача которого — служить инструментом развития, способствовать распространению лучшего опыта по повышению инвестиционной привлекательности», — сказал Владимир Путин.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности регионов Президент считает их финансовую устойчивость.

«Инвесторы бизнес доверяют тем регионам, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованности… Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — подчеркнул Президент России.

Напомним, в 2017 году Чувашия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата занимает второе место среди 85 субъектов федерации, а государственный долг республики по отношению к собственным доходам бюджета — один из самых умеренных.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета РФ. «Мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, строим взаимодействие на принципах уважения и доверия, ценим выстроенные конструктивные отношения между представителями органов власти и предпринимателями… Одним из свидетельств благоприятного инвестиционного климата в регионе является успешная работа на территории республики ряда зарубежных компаний», — отмечает Михаил Игнатьев.

Фото kremlin.ru