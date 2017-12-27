АЛЕКСЕЙ СУХОВ, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО

«В рамках проекта «Волга — Янцзы» на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, в том числе 11 в текущем году, в 2016-м — 6 соглашений. Лидерами по данному направлению (по 4 соглашения) являются Республики Башкортостан и Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область. С китайской стороны наиболее активны провинции Сычуань, Аньхой, Хубэй и г. Чунцин. Регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 56 инвестпроектов. Отмечу и активную работу в гуманитарной сфере, в том числе открытие китайского информационно-культурного центра в Национальной библиотеке Чувашской Республики (соглашение с провинцией Аньхой)».