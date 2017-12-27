Диалог с депутатом

Когда вопросы не решаются, люди идут к народным избранникам

Во время Всероссийской недели приема граждан, посвященной 16-летию со дня основания политической партии «Единая Россия», в Чувашии за помощью в местные общественные приемные обратились около 3900 человек. Проблемы жителей республики выслушали и взяли на карандаш народные избранники всех уровней. Многолюдно было и на приеме у депутата Госдумы России Леонида Черкесова.

Просьбы, пожелания, вопросы по благоустройству дворов и улиц — вот круг тем, с которыми пришли жители города к Леониду Черкесову. Так, один из чебоксарцев переживает за родник в Ботаническом саду в Чебоксарах: «Весь микрорайон ходит туда за водой, особенно летом, когда соления начинаются. Я сам с женой два раза в неделю там бываю. Вода из родника вкусная, чистая. Вот бы его благоустроить». Леониду Черкесову идея понравилась, тем более хорошие примеры есть. Несколько лет назад стараниями городских властей и энергетиков удалось привести в порядок Хевешский родник. Там заасфальтировали дорожку, провели освещение, выложили тротуарную плитку. Тогда на всю эту красоту ушло около двухсот тысяч рублей. «Нам поскромнее можно. Главное, лестницу сделать, а то люди скользят, падают», — заметил пожилой чебоксарец.

«Сделаем проект, прикинем расходы, а к лету подыщем средства. Думаю, придется привлекать внебюджетные деньги», — откликнулся Леонид Черкесов. А себе взял на заметку на этой неделе проверить, как содержится родник в овраге по улице Хевешской и заодно заглянуть в Ботанический сад. «Но прежде чем начинать, нужно отправить воду на анализ, — заметил он как истинный врач. — Если вода по составу подходит, будем делать».

Еще одна горожанка, председатель ТОС, поблагодарила депутата за помощь в ремонте дворовой дороги по улице Гагарина. «Вы сработали очень быстро. Через месяц приехали, все нам сделали», — сообщила жительница города. Однако часть дороги, от дома № 5 по улице Чапаева до улицы Н. Рождественского, оставили без изменений. «Надо бы подремонтировать», — попросила председатель ТОС. «Выедем на место, возьмем на контроль», — ответил парламентарий. А уже буквально неделю спустя горожанке сообщили, что «кусочек» дороги включили в программу по ремонту дорог.

Председатель ТОС «Кировский-1» Раиса Степанова обратила внимание на заброшенный недострой при въезде в юго-западный район столицы. Угрюмое серое здание давно поросло бурьяном и портит весь вид. «Будем искать собственника. Пусть приводит в порядок или передает другому»,— отреагировал депутат. Требует ремонта и улица Гражданская. «Проблему эту знаем, — ответил Леонид Черкесов. — Там нет ливнестоков и бордюров. Будем ремонтировать по программе «Безопасные и качественные дороги». Тем более что на следующий год федеральных средств заложено не меньше, чем в этом».

У жительницы Южного поселка в Чебоксарах другая проблема. Два года назад ее дом по улице Бичурина, 15 признали аварийным. Чебоксарка рассчитывала переехать в один из строящихся для переселенцев домов по Эгерскому бульвару, 36 или Магницкого, 10, однако ей предложили новостройку в микрорайоне «Соляное». По словам горожанки, жилая площадь там меньше, чем в старом доме, к тому же в районе нет поликлиники, так необходимой ее больной матери-инвалиду. Черкесов, взяв кипу бумаг у женщины, пообещал разобраться в ее ситуации.

Разрешить вопрос жителей Чебоксарского района просила инициативная группа из деревни Вурманкасы. По словам пришедших на прием женщин, их земельные участки, на которых они хотели бы строить жилые дома, попали в охранную зону одного из заводов на окраине Чебоксар. Куда только не обращались собственники земли, чтобы «сдвинуть» санитарную зону, но только воз и ныне там. «Будем разговаривать с ответственными лицами, о решении вам сообщим», — обнадежил Леонид Черкесов. А для полноты картины направил депутатские запросы в администрацию Чебоксар, Чебоксарского района и в Минимущество.

Волновали горожан и другие моменты. Требует ремонта общежитие по Грасиса, 4, у жителей старенькой пятиэтажки в центре города не решается вопрос по обновлению балконов, нужна дорога Южный — Альгешево… По каждому вопросу депутат сделал запросы и взял их исполнение под личный контроль.

МЕЖДУ ТЕМ

О роще и бильярде

Прием граждан провела и депутат Госдумы России Алена Аршинова. Жители села Устье Аликовского района обратились к ней за поддержкой в строительстве подъездной асфальтированной дороги. Еще один вопрос касался благоустройства дубовой рощи в новоюжном районе Чебоксар. Предложения о внесении изменений в законопроект о социальной защите инвалидов прозвучали от отца ребенка-инвалида. А родители детей, увлекающихся бильярдом, обратились с инициативой открыть в городе специальную секцию для детей.

«Более 20 детей хотят заниматься бильярдом. Но в республике нет такой спортивной федерации, поэтому нет и должной инфраструктуры. Пока же родители юных спортсменов организуют занятия своими силами: тренировки под патронажем профессионального тренера проходят в бильярдных клубах. Мягко говоря, атмосфера в таких заведениях не соответствует учебной. Родителям удалось найти три бильярдных стола и необходимое для занятий оборудование, загвоздка только с помещением, — написала Алена Аршинова на своей страничке в Фейсбуке. — Займусь систематизацией этих инициатив, а после их продвижением на федеральном уровне».