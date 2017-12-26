Финансирование проектов Канаша возобновится

Ограничения будут сняты

Судьба Канаша стала вчера одной из основных тем разговора на еженедельной планерке у Главы Чувашии. Недавно состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов напомнил Михаил Игнатьев и попросил председателя Кабинета Министров региона Ивана Моторина доложить присутствующим о прошедшей встрече.

Одним из вопросов рассматривалось снятие ограничения в финансировании моногорода Канаш, рассказал премьер-министр. В итоге предложения Кабмина Чувашии приняты в полном объеме, ограничения снимут, а финансирование моногорода возобновится. «В скором времени будет сформирован и доведен до правительства Чувашской Республики протокол заседания», — отметил Моторин, пояснив, что ограничения эти были связаны с неисполнением основным инвестором взятых обязательств.

Как уже сообщала «СЧ» (номер от 20 октября 2017 г.), в сентябре прошлого года между фондом и республикой было заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры в Канаше. Был запланирован общий объем средств около 1,3 млрд рублей, и 162 млн уже поступили в бюджет региона. Но один из проектов, по созданию производства лизина и кормовых добавок, «сошел с дистанции» по воле самой компании, которая сочла для себя его нецелесообразным. Это и было главной причиной приостановки выделения средств Фондом развития моногородов. Таким образом, требовалось подтвердить потребность в инфраструктуре для реализации новых проектов (ООО «Аурат-СВ», ООО «СпецВагонДеталь» и другие).

Озвучив приятную новость о возобновлении финансирования, премьер-министр резюмировал свое выступление: «Задача одна — выполнить вошедшие в соглашение показатели».

На последней планерке уходящего года, конечно же, подводили и промежуточные итоги. Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина рассказала о состоянии бюджета республики на 22 декабря. Так, по доходам он исполнен в объеме около 42 млрд рублей, расходы составили 40 млрд 897 млн рублей, причем большая часть последних направлена на образование, социальную политику и национальную экономику. «Готовы к исполнению бюджета-2018», — сообщила Енилина на уточняющий вопрос Главы Чувашии. А на вопрос, когда закрывается движение межбюджетных потоков, ответила: «Сегодня до обеда. Особенно это касается министерства строительства: неоднократно были сделаны замечания, но расчеты еще не представлены».

Основные показатели социально-экономического развития республики озвучил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Индекс производства сельского хозяйства, по его словам, составил 100,4%, промышленного производства — 104%, строительство индивидуального жилья снизилось, а вот многоквартирных домов — показывает прирост. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7%.

Также на планерке выступил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев с докладом об организации отдыха жителей Чувашии в период новогодних и рождественских праздников. Всего в это время пройдет более 1700 мероприятий.