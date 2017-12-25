Новый год: жителей Чувашии ожидает более 1700 мероприятий

25 декабря еженедельное совещание у Главы Чувашии Михаила Игнатьева было посвящено организации зимнего отдыха населения в новогодние и рождественские праздники.

Министр культуры Чувашии Константин Яковлев сообщил, что в период с 20 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в республике запланировано свыше 1700 мероприятий, в которых ожидается участие более 500 тыс. человек.

С 3 по 7 января 2018 года у жителей и гостей республики появится уникальная возможность принять участие в проекте «Новогоднее путешествие по Чувашии». Его маршрут в этом году будет проходить через пять муниципалитетов, где пройдут массовые праздничные мероприятия: город Мариинский Посад (3 января), Чебоксарский район (4 января), город Новочебоксарск (5 января), Моргаушский район (6 января), город Алатырь (7 января).

Для удобства горожан ежедневно с 3 по 7 января в заявленные районы от офиса Информационного туристского и культурного центра Чувашии будет организован выезд туристических автобусов. Каждый желающий может бесплатно получить в офисе Новогоднюю карту туриста и принять участие в розыгрыше призов. С подробностями проекта, а также расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте туристического портала Чувашии. Как сообщил руководитель Минкультуры Чувашии, в проекте также планируют принять участие туристы из республик Татарстан, Марий Эл, Ульяновской области.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, впервые в сезон новогодних праздников для жителей и гостей Чувашии распахнет свои двери туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия». В этнокомплексах «Ясна» и «Амазония» для взрослых и детей подготовлены новые авторские новогодние программы.

Большая праздничная программа подготовлена и государственными театральными и концертными организациями, библиотеками, музеями. Всего запланировано проведение более 300 мероприятий (ёлок, детских утренников, конкурсных и концертных программ, театрализованных представлений, мастер-классов), в которых ожидается участие свыше 50 тыс. детей и взрослых.

В канун Рождества, 6 января, в храмах и монастырях республики пройдут праздничные богослужения.

8 января во Дворце детского (юношеского) творчества состоится XIX Республиканская благотворительная Рождественская елка, а 13 января на базе Чувашского государственного института культуры и искусств состоится XV Рождественский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда».

Министр Константин Яковлев также сообщил, что в преддверии Нового года в Батыревском и Янтиковском районах запланировано открытие новых домов культуры.