Финансирование проектов Канаша возобновлено

25 декабря на еженедельном совещании Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин доложил о результатах участия в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов, в рамках которого принято решение о снятии ограничений и возобновлении финансирования моногорода Канаш. «В скором времени будет сформирован протокол заседания и доведен до Правительства Чувашской Республики», – отметил премьер-министр.

Заседание наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» состоялось 22 декабря под председательством первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Максима Акимова.

В работе наблюдательного совета также принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос об одобрении решения правления Фонда развития моногородов о внесении изменений в соглашение о софинансировании расходов Чувашской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в г. Канаш.

Официаильный портал органов власти публикует, что в октябре «Фонд развития моногородов» приостановил выделение средств на развитие Канаша из-за отказа от реализации проекта одним из инвесторов. В рамках заседания было принято решение о снятии ограничений и возобновлении финансирования моногорода Канаш. «Наши предложения были приняты в полном объеме. В скором времени будет оформлен и доведен до Правительства Чувашской Республики протокол заседания и подписанное дополнительное соглашение. Задача одна – выполнить, вошедшие в соглашение, показатели», — отметил премьер-министр.