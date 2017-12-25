Учитель из Чебоксар победила в финале «Что? Где? Когда?»

Победителем финальной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале стала учитель английского языка чебоксарской школы № 18 Ольга Тихонова.

Вопрос знатокам она приготовила еще несколько лет назад.

В финале года против телезрителей выступили победители в зимней серии. Состав команды: Александр Друзь (магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы), Максим Поташев (магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель Хрустальной совы), Борис Левин (обладатель Бриллиантовой и Хрустальной сов), Леонид Тимофеев, Михаил Дюба. Капитан команды – Виктор Сиднев (магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы, обладатель звания «Лучший капитан Клуба»).