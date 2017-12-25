Что у вас под елкой?

С этим вопросом, волнующим перед Новым годом всех чебоксарцев, мы обратились к семье Ивановых. Как и положено, в семье представлены все возрасты: мама Александра – известный блогер, папа Андрей – видеооператор, есть два ребенка – четырехлетняя Василиса и семилетний Коля и, конечно, бабушки и дедушки. Что же – и как – выбрали Ивановы?

«Мы нашли подарки для себя и близких не выходя из дома, – рассказывает Александра. – Просто зашли в интернет-магазин МегаФона и приценились к различным гаджетам. Семья у нас «высокотехнологичная», этим и объясняется такой выбор подарков».

Коле, который уже познает особенности школьной жизни, родители приготовили планшет . «В первом классе особо навороченный аппарат еще не нужен, достаточно звонить и пользоваться для связи с родственниками такими «простыми» интернет-сервисами, как мессенджер Viber. А в интернет-магазине оператора можно купить надежный смартфон от 1 900 рублей», – поясняет свой выбор Андрей Иванов.

Бабушке как человеку, тщательно следящему за своим здоровьем, к Новому году достался фитнес-браслет. «На его дисплее отображаются самые разные вещи: количество пройденных шагов и сожженных калорий, сердечный пульс, а еще это часы и «напоминалка» о звонках, поступающих на мобильный. Словом, наша бабушка придумает, как его использовать с пользой!» – говорит Александра.

Внешний аккумулятор официально предназначается папе, которому нужно подзаряжать смартфон во время работы «в полях». Однако он уверен, что такой гаджет пригодится всей семье. «Мы часто выбираемся за город или ездим в другие города. А в путешествии дополнительный «зарядник» всегда нужен. Он мощный – хватит и мне, и жене, и детям», – считает Андрей.

Другу семьи, заядлому меломану, Ивановы заказали в интернет-магазине МегаФона портативную колонку. «Будет возить с собой во время велосипедных прогулок. Такая под дождем не промокнет! Кстати, Коля на нее тоже поглядывает», – говорит Андрей.

Коллективным подарком для всей семьи стала система «умного дома» Life Control. «Пока идет акция и «Центр умного дома» стоит вдвое дешевле обычного, решили подумать и о безопасности, – объясняет Александра. – Подключим для начала датчики движения и дыма плюс Wi-Fi-камеру. Если в наше отсутствие по дому будет кто-то ходить, получим сообщение и картинку на смартфон. Так спокойнее!»

Итак, во сколько же молодой семье обошлись современные высокие технологии? «Инновационные» новогодние подарки для всей семьи и близкого друга в сумме стоят порядка 20 тысяч рублей. Столько же, сколько всего один более-менее «навороченный» смартфон, а то и меньше. Зато и ребенок на связи, и дом под контролем, и бабушка довольна!